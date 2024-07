may 15.07.2024 - 16:42 Uhr

Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim

1 Der Vorfall soll sich im Inselbad in Untertürkheim ereignet haben. Foto: Mathias Kuhn

Ein 30-Jähriger soll am Sonntag im Inselbad in Untertürkheim onaniert haben. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest.











Link kopiert



Ein 30-Jähriger soll am Sonntag im Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim an seinem Glied manipuliert haben. Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Zwei Zeuginnen bemerkten demnach, wie der 30-Jährige im FKK-Bereich onaniert haben soll.