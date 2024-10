Insel tagelang im Dunkeln: Großteil Kubas hat wieder Strom - sieben Tote nach Hurrikan

5 Viele Kubaner harren wegen des Stromausfalls im Freien aus. Foto: Nick Kaiser/dpa

Seit mehr als 100 Stunden warten rund 30 Prozent der kubanischen Haushalte darauf, wieder Strom zu bekommen. Hinzu kommen die üblen Folgen eines mächtigen Wirbelsturms.











Havanna - Gut vier Tage nach dem inselweiten Stromausfall auf Kuba haben Regierungsangaben zufolge mehr als 70 Prozent der Anschlüsse wieder Elektrizität. Zu den Gebieten, wo die Versorgung bisher nicht wiederhergestellt wurde, zählten am Dienstag weiterhin jene in der östlichen Provinz Guantánamo, in denen der Hurrikan "Oscar" am Sonntag schwere Überschwemmungen und Schäden verursacht hatte.