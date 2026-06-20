Insel Euböa: Erster großer Waldbrand des Jahres in Griechenland
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Die Flammen werden durch starke Winde angetrieben. Foto: Thodoris Nikolaou/AP/dpa

Starker Wind facht die Flammen an: Auf der Insel Euböa kämpfen 120 Feuerwehrleute gegen Wind und Feuer. Zwei Ortschaften werden vorsorglich evakuiert.

Ein großer Waldbrand hält die Feuerwehr auf der griechischen Insel Euböa in Atem. Das Feuer brach am Samstagmittag in der Nähe der Ortschaften Mesochoria und Raptei auf - die Feuerwehr rief die Menschen per Tweet dazu auf, ihre Dörfer vorsorglich zu verlassen. Laut Medienberichten sind 120 Feuerwehrleute sowie 35 Löschzüge, sieben Hubschrauber und acht Flugzeuge im Einsatz. Die Insel-Onlineplattform Evima berichtete, die Flammen näherten sich Häusern. 

 

In der Region herrscht starker Wind, der die Flammen antreibt und verbreitet. Auch am Sonntag soll es weiter stark winden. Der Brand auf Euböa ist der erste große Waldbrand in diesem Jahr in Griechenland. Damit ist das Land im Vergleich zu vorherigen Jahren bislang glimpflich davongekommen.

Allerdings ist Euböa, die zweitgrößte Insel Griechenlands, schon seit Jahren immer wieder stark von Bränden betroffen. So fielen auf der dicht bewaldeten Insel bei verheerenden Bränden im Sommer 2021 Zehntausende Hektar Wald den Flammen zum Opfer.

 