Aktuell sind einer Zählung zufolge besonders viel Hornissen unterwegs. Foto: dpa/Patrick Pleul

Einer Zählung zufolge sind aktuell besonders viele Europäische Hornissen in Deutschland unterwegs. Der bayerische Naturschutzverband LBV betont dabei, dass die Tiere nicht sonderlich gefährlich seien.









Nicht gefährlich, dafür nützlich: Bei der Mitmachaktion „Insektensommer“ sind in diesem Jahr in Deutschland besonders viele Europäische Hornissen gemeldet worden, wie der bayerische Naturschutzverband LBV am Freitag in Hilpoltstein mitteilte. Ihr gefährlicher Ruf eile ihnen zu Unrecht voraus, sagte LBV-Expertin Tarja Richter. „Weder sind Hornissen sonderlich aggressiv noch sind ihre Stiche gefährlicher als die von anderen Wespen oder Bienen. Sie sind im Gegenteil sogar sehr friedfertig und stechen nur, wenn sie massiv gestört oder verfolgt werden.“