1 In Altenburg können Patenschaften für Kakerlaken übernommen werden. (Archivbild) Foto: Stephanie Pilick/dpa

Der Zoo im thüringischen Altenburg bieten besondere Patenschaften: Einer Kakerlake kann man den Namen seines Expartners geben – und zusehen, wie das Tier gefressen wird. Was hinter der Aktion steckt.











Altenburg - Liebeskummer oder dauernd Stress mit dem Kollegen? Fürs Verarbeiten solcher Situationen bietet der Altenburger Inselzoo in Thüringen jetzt eine besondere Aktion. Für fünf Euro kann man dort die Futtertier-Patenschaft für eine Schabe übernehmen - die dann von anderen Zoobewohnern verspeist wird.