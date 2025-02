Insekten in Lebensmitteln: So erkennt man sie

1 Insekten lösen bei vielen Menschen Ekel aus. Foto: Girts Ragelis / shutterstock.com

Viele Menschen ekeln sich vor dem Gedanken, dass in ihren Lebensmitteln Insekten sein könnten. In Deutschland müssen diese als Inhaltsstoff gekennzeichnet sein. So erkennen Sie sie.











In Deutschland müssen Insekten als Zutat in Lebensmitteln so gekennzeichnet sein, dass für die Verbraucher klar und verständlich ist, worum es sich handelt. Neben dem lateinischen Namen der Insekten muss daher immer auch der deutsche Name auf der Verpackung angegeben werden. Zusätzlich muss die Verarbeitungsform des Insekts gekennzeichnet sein – also, ob es als Ganzes, als Pulver oder als Paste enthalten ist.