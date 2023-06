1 Ist ein Wespennest im oder am Haus, sollte der Fachmann gerufen werden. Foto: dpa/Matthias Merz

Auch wenn es vielleicht nicht jeder gerne hören will, die Experten sind sich einig: Dieses Jahr ist ein sehr starkes Wespenjahr. Die generelle Witterung, aber besonders auch der milde Winter und das angenehme Frühjahr haben zu einer starken Vermehrung geführt“, sagt Adrian Klose von der Obstbauberatung Rems-Murr. Weil es so viel Nachwuchs gebe, müsse dieser jetzt auch im großen Stil ernährt werden, so der Gartenbauingenieur.