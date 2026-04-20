Insekten-Ausstellung in Waiblingen: Die größten Vogelspinnen der Welt – und über 500 exotische Tiere in Waiblingen

Im Bürgerzentrum Waiblingen findet am 15. Mai eine der größten Insekten-Ausstellungen Deutschlands statt. Besucher erleben über 500 exotische Tiere – hautnah und aus nächster Nähe.
Das Bürgerzentrum Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) verwandelt sich am Sonntag, 15. Mai, in eine faszinierende Welt aus Krabbeltieren, Giganten und Naturwundern: Die mobile Ausstellung „Insectophobie“ – Deutschlands größte Riesenspinnen- und Insekten-Schau öffnet von 11 bis 18 Uhr ihre Türen. Besucher erwartet eine außergewöhnliche Reise in das Reich der Gliederfüßer – mit über 500 lebenden Exemplaren aus aller Welt.