Inoffiziell seit zwei Jahren Single: Nach der Trennung: Jessica Simpson ist bereit für einen neuen Mann

Jessica Simpson (44) und ihr Ehemann Eric Johnson (45) haben sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. Das bestätigte die Sängerin und Schauspielerin erst im Januar: "Eric und ich leben seit einiger Zeit getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu meistern", sagte Simpson über die zerbrochene Beziehung zu dem ehemaligen NFL-Spieler gegenüber "People". Jetzt ist sie bereit für einen neuen Mann - mit besonderen Wünschen.

Jessica Simpson sucht einen "guten Küsser", hat sie in bei einem Auftritt in der "Today"-Fernsehshow herausposaunt. Immerhin sei "fast zwei Jahre her" seit ihrer Trennung, überrascht die Schauspielerin das Publikum, nachdem Co-Moderatorin Jenna Bush Hager fragte, ob sie an Dating interessiert sei. Sie sei zwar "leicht verängstigt", verkündet aber, dass sie "Single" sei und "sehr auf Dates steht".

"Ich bin bereit", betont Simpson. Über ihren bevorzugten Männertyp sagt die gebürtige Texanerin, dass er einzigartig sein müsste: "Ich mag es einfach, wenn jemand individuell ist und ohne das Ego Selbstvertrauen ausstrahlt. Es ist schwer zu finden, aber ich habe das Gefühl, dass er da draußen ist." Darüber hinaus sei ihr das Sexleben wichtig. "Ich liebe Liebe. Und ich bin sehr leidenschaftlich. Ich habe viel zu geben", verspricht die Blondine, die gern knutscht. "Für mich ist Küssen das Intimste, pack mein Gesicht und ziehe mich hinein."

Die Mutter von drei Kindern, Maxwell (13), Ace (12) und Birdie (6) aus der Ehe mit Johnson, brauche dagegen niemanden, der sie "die ganze Zeit" unterstützt. Sie plädiere für Autonomie in einer Beziehung: "Ich habe das Gefühl, dass die Unabhängigkeit, die ich gerade habe, wenn ich die behalten und jemand anderem geben könnte, das wäre cool." Nichtsdestotrotz sei sie ein sehr loyaler Mensch und verheirate sich gedanklich direkt mit dem Partner an ihrer Seite.