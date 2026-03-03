Das Handynetz als Radarsystem, um Menschen und Dinge zu erkennen: Was nach einer abstrusen Idee klingt, dürfte in einigen Jahren Wirklichkeit werden. Vodafone berichtet schon jetzt Vielversprechendes.
Barcelona - Eine Radarfunktion im Handynetz, die an die Echoortung von Fledermäusen erinnert, rückt etwas näher. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone teilte bei der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona mit, gemeinsam mit dem amerikanischen Netztechnik-Unternehmen Tiami erfolgreich Tests in einer speziellen Technologie durchgeführt zu haben.