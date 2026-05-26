Innovativ wohnen in Stuttgart: Gartenhaus für sechs Parteien? Stuttgart testet den Mini-Wohnwürfel der Zukunft

Sechs Wohnungen in drei Monaten: Was steckt hinter Stuttgarts neuem Holz-Würfel? Ein Besuch im ersten Minihaus der Stuttgarter Wohn- und Städtebaugesellschaft auf dem Hallschlag.

Erinnerungen an entspannte Sommernachmittage im Schrebergarten kommen auf, Duft vom Holz der Hütte, auf das die Sonne knallte. Samir M. Sidgi lächelt, er habe ähnliche Erfahrungen, sagt der Geschäftsführer der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) und blickt auf das Flachdachhaus mit den vertikalen Holzlamellen an der Fassade.

Auf einer Wiese im Stuttgarter Hallschlag steht das Haus zwar auch, das der SWSG-Chef gerade erstmals der Öffentlichkeit und dem Oberbürgermeister Frank Nopper vorstellt. Aber es hat so gar nichts von einem einfachen Gartenhäuschen. Sein Name lässt an Hightech denken: „SWSG_EQ12“. EQ steht für Evolution im Quartier – 12 steht für die Grundfläche. Dabei handelt es sich eher um ein „Low Tech“-Haus, es wurde auf aufwendige technische Steuersysteme verzichtet. Kosten wurden auch mit einfacher, wartungsarmer Haustechnik gespart.

Serieller Holzhybrid-Modulbau gegen Stuttgarts Wohnungsnot

Der EQ12 ist ein industriell vorgefertigter Holzhybrid-Modulbau auf einer Grundfläche von zwölf mal zwölf Metern mit sechs Ein- und Zweizimmerwohnungen. Die Energieversorgung der KfW40-Häuser erfolgt über Wärmepumpen und Photovoltaik die Dächer werden außerdem begrünt.

Der kleine Wohnwürfel steht zwischen zwei sehr viel älteren Mehrfamilienhäusern in der Dessauer Straße, die ebenfalls der SWSG gehören und renoviert werden sollen. „Neben dem Engagement für Neubau investieren wir auch in Bestandserhalt – mit 1,5 bis 2 Milliarden Euro von 2015 bis 2029“, sagt Samir M. Sidgi.

Zwischen bestehenden Häusern zu bauen hat den Vorteil, dass kein teures Grundstück gekauft werden muss. Und, so sagt Sidgi, es muss kein neues Baurecht und keine teure Infrastruktur neu geschaffen werden. „Der Stadtbaustein ist industriell vorgefertigt aus nachhaltigen Rohstoffen, was Kosten und Bauzeit minimiert“, sagt Sidgi. Was wichtig sei angesichts der Tatsache, dass seit 2020 die Baukosten um 40 Prozent gestiegen seien.

Zur Einweihung des ersten Wohnwürfels – die Umgebung wird noch begrünt – in Stuttgart kam neben dem SWSG-Chef Samir M. Sidgi auch Oberbürgermeister Frank Nopper (re.). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In nur drei Monaten wurden die Betonbodenplatten gegossen, das Betontreppenhaus, die Wohnmodule, die Balkone für das Sechs-Parteien-Mehrfamilienhaus aufgebaut. Das vermindert Baustellenlärm. Beschwerden der Anwohner, teilt die SWSG auf Anfrage mit, habe es keine gegeben. Voraussichtlich im Juli können die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen.

30 innovative Wohn-Würfel für Stuttgart

Vorerst sind 30 Würfel an sieben Standorten geplant, darunter in Dürrlewang, Rot und Mönchfeld. 200 neue Wohnungen werden so entstehen. Überall da, wo die SWSG Baurecht habe, werde derzeit geprüft, wo noch weitere Würfel entstehen könnten, eventuell dann mit einer schmaleren Fläche von zehn mal 14 Metern Grundfläche, damit die Abstandsflächen zwischen den Häusern leichter eingehalten werden können.

Die Minihäuser – es stehen bereits drei weitere Exemplare in der Straße und noch drei Würfel werden demnächst realisiert – sind ein kleiner, doch wichtiger Beitrag zur städtischen Nachverdichtung. Die Wohnungen sind allesamt sozial gefördert, die Miete liegt bei rund 9,65 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, 20 Prozent unterhalb des Mietspiegels.

Sozial geförderte Wohnungen in Stuttgart-Hallschlag

30 Jahre lang sind die Wohnungen in der Sozialbindung. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum“, zeigt sich Frank Nopper begeistert. Mit knapp 52 Quadratmetern pro Zweizimmerwohnung bleibe man unterhalb der maximalen Wohnfläche für sozial geförderte Wohnungen, sagt der SWSG-Chef, das habe auch den Vorteil, dass auf die Wohnenden weniger Mietkosten zukommen. Die Einzimmerwohnung im Erdgeschoss ist 36 Quadratmeter groß. Zwei der Wohnungen sind barrierefrei.

Wie auf wenig Quadratmetern dennoch Komfort möglich ist, zeigt sich bei einem exklusiven Rundgang. Schöner Eichenholz-Handlauf am Treppengeländer, dunkle Eingangstüren, hinter einem vertikalen schwarzen Streifen im weiß gestrichenen Treppenhaus verstecken sich die Haustechnik und Bewegungsmelder fürs Treppenhauslicht.

Die kompakten Grundrisse sind für die SWSG maßgeschneidert entworfen und von der Baufirma Nokera gebaut worden. Die Fußböden außer im gefliesten Bad sind aus strapazierfähigem Vinylbelag in Eichenoptik, das Fichtenholz an der Decke ist naturbelassen.

Offenes Wohnkonzept für die kleinen Stuttgarter Wohnungen

Martin Hasenmaile, Leiter Projektkonzeption bei der SWSG, hat smarte Lösungen entworfen. Hinter einem wandhohen Spiegel in der kleinen Diele versteckt sich Technik wie etwa Sicherungskästen. Im Badezimmer samt bodengleicher Dusche mit seinen sandfarbenen Wänden aus gekantetem Blech, wie man es im Schiffbau kenne, so Hasenmaile (das Bad wurde komplett im Werk vorgefertigt und angeliefert) findet sich neben dem Spiegel über dem Waschbecken ein Holzmodul. Das wirkt wohnlich und bietet Regal-Stauraum. Und hinter Schranktüren lässt sich die Waschmaschine verbergen.

Das in Wohn- und Umbau-TV-Sendungen und in Wohnmagazinen propagierte „offene Wohnkonzept“ wird auch in den Wohnungen angewendet. In Kleinformat freilich. Es gibt keinen eigenen Küchenraum, die Küchenzeile oder eine L-förmige Küche muss im Wohnzimmer Platz finden.

Kein Keller im Haus in Stuttgart – das spart Kosten

Jede Wohnung hat dafür einen Balkon oder eine Terrasse und einen kleinen Abstellraum, denn das Haus steht auf einer Betonbodenplatte, es gibt keinen Keller. „Dadurch sind Einsparungen um bis zu 30 Prozent erzielbar“, ist in der Broschüre zum innovativen Wohnwürfel zu lesen. Was nicht in der Wohnung Platz findet, kann in einem Kämmerchen draußen verstaut werden. Die sechs Räume schließen an einen Fahrradstellplatz an.

An der Außenseite dieses hölzernen Bauwerks findet sich eine integrierte überdachte Sitzbank für alle Bewohner, die alteingesessenen Nachbarn wie auch die Neuankömmlinge. Die nach Wald duftende Holzbank könnte ein Lieblingssitzplatz für alle werden.

Info

Preis

Eine Auszeichnung hat das SWSG_EQ 12“ auch schon erhalten und wurde 2025 als Finalist im Rahmen der B!WRD-Gala in Berlin geehrt. Der bundesweit ausgeschriebene Preis wird jährlich verliehen; der Sonderpreis für bezahlbares Bauen steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und würdigt innovative Ansätze für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum.