Innovativ wohnen in Stuttgart: Gartenhaus für sechs Parteien? Stuttgart testet den Mini-Wohnwürfel der Zukunft

Sechs Wohnungen in drei Monaten: Was steckt hinter Stuttgarts neuem Holz-Würfel? Ein Besuch im ersten Minihaus der Stuttgarter Wohn- und Städtebaugesellschaft auf dem Hallschlag.
Erinnerungen an entspannte Sommernachmittage im Schrebergarten kommen auf, Duft vom Holz der Hütte, auf das die Sonne knallte. Samir M. Sidgi lächelt, er habe ähnliche Erfahrungen, sagt der Geschäftsführer der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) und blickt auf das Flachdachhaus mit den vertikalen Holzlamellen an der Fassade.