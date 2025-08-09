Innovationsförderung: Nicht zu Tode prüfen

Der Landesrechnungshof kritisiert freihändige Vergaben von Fördermitteln. Aber neue Ideen sind immer mit Risiken verbunden, sagt Andreas Geldner.
Entbürokratisierung – diese Vokabel ist zur Allzweckwaffe geworden, wenn es darum geht, wie Deutschland wieder vorankommen kann. Es ist deshalb gut, wenn so strenge Prüfer wie am Landesrechnungshof penibel darauf achten, dass es weiterhin faire Spielregeln gibt. Denn Entbürokratisierung birgt auch das Risiko eines Handelns nach Gutsherrenart. Dennoch hat Landesverkehrsminister Winfried Hermann durchaus recht, wenn er speziell angesichts der Kritik an einem geförderten Luftfahrtprojekt in Stuttgart fragt, wie es der Staat denn recht machen kann. Wenn die Bürokratie penibel prüft, ist sie ein Verhinderer. Wenn sie flexibel agiert, wächst das Risiko, dass Geld verloren geht.