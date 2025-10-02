Inniges Wiedersehen in Paris: Janet und Paris Jackson umarmen sich herzlich bei Tom Ford Show

Janet Jackson und ihre Nichte Paris Jackson genossen ihr Wiedersehen bei der Tom Ford Show während der Paris Fashion Week sichtlich. Sie strahlten und umarmten sich innig.

Janet Jackson (59 ließ sich die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Tom Ford am Mittwoch nicht entgehen - und hatte dabei prominente Begleitung. Bei der Modenschau während der Paris Fashion Week traf die amerikanische Sängerin auf ihre Nichte Paris Jackson (27), die Tochter ihres verstorbenen Bruders Michael (1958-2009). Die Begegnung zwischen Tante und Nichte geriet zu einem herzerwärmenden Moment, den Fotografen vor dem Betreten der Show einfingen.

Die 59-Jährige strahlte förmlich, als sie Paris begrüßte. Man sah den beiden die Freude über das Wiedersehen an. Sie plauderten angeregt miteinander, bevor sie gemeinsam die mit Stars gespickte Modenschau betraten. Dass sie sich dabei modisch auch noch perfekt aufeinander abgestimmt hatten, machte den Auftritt umso besonderer.

Eleganz in Schwarz

Paris präsentierte sich in einer eleganten schwarzen Robe, die durch einen gewagten Schlitz bis zum Oberschenkel besonders ins Auge fiel. Janet wählte ebenfalls ein komplett schwarzes Ensemble und setzte dabei auf einen raffinierten Mix aus verschiedenen Materialien und Schnitten. Die Schwester der Musiklegende kombinierte ein kurzärmeliges Ledertop mit Gürtel zu einem bodenlangen Rock und Stilettos. Ein wallender Blazer rundete den glamourösen Look der "Scream"-Interpretin ab.

Vor den Kameras zeigte sich Janet in Hochstimmung, wie "Mail Online" weiter berichtet. Sie posierte strahlend für die Fotografen und winkte den Schaulustigen freundlich zu. Die Sängerin genoss sichtlich die besondere Atmosphäre der Pariser Modewoche, bei der in diesem Jahr wieder die internationale Crème de la Crème der Unterhaltungsbranche zusammenkam.

Hochkarätige Gästeliste

Die französische Hauptstadt verwandelte sich in dieser Woche erneut in den Mittelpunkt der Modewelt. Neben Janet und Paris Jackson reisten auch zahlreiche weitere Hollywood-Größen an, um sich die neuesten Kreationen der Designer anzusehen. Mit Helen Mirren, Jennifer Lawrence, Zendaya, Emma Stone und Meryl Streep tummelten sich echte Schauspiel-Schwergewichte in den ersten Reihen. Bei der Christian Dior Show am Mittwoch wurden Johnny Depp und Brigitte Macron beim Austausch beobachtet.

Model Kendall Jenner setzte am Dienstag gemeinsam mit ihren Kolleginnen Hailey Bieber und Bella Hadid modische Akzente. Auch Victoria Beckham war in Paris unterwegs, um letzte Vorbereitungen für ihre eigene Show zu treffen. Ihre Victoria Beckham Spring Summer 2026 Kollektion wird am Freitag auf dem Laufsteg präsentiert.