Inniges Wiedersehen in Paris: Janet und Paris Jackson umarmen sich herzlich bei Tom Ford Show

Janet Jackson und ihre Nichte Paris Jackson genossen ihr Wiedersehen bei der Tom Ford Show während der Paris Fashion Week sichtlich. Sie strahlten und umarmten sich innig.
Janet Jackson (59 ließ sich die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Tom Ford am Mittwoch nicht entgehen - und hatte dabei prominente Begleitung. Bei der Modenschau während der Paris Fashion Week traf die amerikanische Sängerin auf ihre Nichte Paris Jackson (27), die Tochter ihres verstorbenen Bruders Michael (1958-2009). Die Begegnung zwischen Tante und Nichte geriet zu einem herzerwärmenden Moment, den Fotografen vor dem Betreten der Show einfingen.