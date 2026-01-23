Inniger gemeinsamer Auftritt: Tallulah Willis unterstützt Stiefmutter Emma Heming-Willis bei Event

Emma Heming-Willis und Stieftochter Tallulah Willis demonstrieren Zusammenhalt: Bei einer Kunstausstellung über Frontotemporale Demenz posierten die beiden am Mittwoch Hand in Hand. Bruce Willis' Tochter steuerte auch ein emotionales Kusntwerk zu Ehren ihres Vaters bei.
Seit der Diagnose von Hollywoodstar Bruce Willis (70) hat sich seine Ehefrau Emma Heming-Willis (47) zu einer profilierten Stimme im Kampf für die FTD-Forschung entwickelt. Es war ihr daher eine sichtlich große Herzensangelegenheit, am Mittwoch die Ausstellung "FTD in the Arts" persönlich zu eröffnen - ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der AFTD (Association for Frontotemporal Degeneration) ins Leben gerufen wurde. Dabei war sie nicht allein: Stieftochter Tallulah Willis (31) wich ihr nicht von der Seite.