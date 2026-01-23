Inniger gemeinsamer Auftritt: Tallulah Willis unterstützt Stiefmutter Emma Heming-Willis bei Event

Emma Heming-Willis und Stieftochter Tallulah Willis demonstrieren Zusammenhalt: Bei einer Kunstausstellung über Frontotemporale Demenz posierten die beiden am Mittwoch Hand in Hand. Bruce Willis' Tochter steuerte auch ein emotionales Kusntwerk zu Ehren ihres Vaters bei.

Seit der Diagnose von Hollywoodstar Bruce Willis (70) hat sich seine Ehefrau Emma Heming-Willis (47) zu einer profilierten Stimme im Kampf für die FTD-Forschung entwickelt. Es war ihr daher eine sichtlich große Herzensangelegenheit, am Mittwoch die Ausstellung "FTD in the Arts" persönlich zu eröffnen - ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der AFTD (Association for Frontotemporal Degeneration) ins Leben gerufen wurde. Dabei war sie nicht allein: Stieftochter Tallulah Willis (31) wich ihr nicht von der Seite.

Die beiden posierten Hand in Hand bei der Vernissage und verdeutlichten einmal mehr, wie eng die Patchwork-Familie durch die schwere Krankheit des "Stirb langsam"-Stars zusammengerückt ist.

Emotionales Kunstwerk für Bruce Willis

Tallulah Willis selbst leistete einen persönlichen Beitrag zur Ausstellung. Auf Instagram teilte sie Bilder des Abends, darunter ein Foto eines kleinen, gerahmten Kunstwerks mit ihrem Namen. Auf dem Papier in einem schlichten Holzrahmen stehen die Worte "Don't worry, I can still feel you" (deutsch: Keine Sorge, ich kann dich immer noch fühlen).

Auf einer Plakette zum Kunstwerk heißt es: "Tallulah Willis ist eine Künstlerin in Los Angeles, die anstrebt, bedeutungs- und wirkungsvolle Werke zu kreieren, die Gefühle hervorrufen. Bei ihrem Vater wurde vor einigen Jahren FTD diagnostiziert und ihre Kunst hier zielt darauf ab, die Vielzahl von Emotionen zu repräsentieren, die sich seit der Diagnose aufgetan haben."

Willis schrieb zu ihrem Post: "Gestern Abend durfte ich Teil einer Kunstausstellung bei Christie's sein, die Menschen und ihre Familien ehrt, die mit FTD leben - der Art von Demenz, die mein Vater hat. Ich denke - nein, ich weiß - er wäre wirklich stolz auf mich, und das lässt mich lächeln. Ich liebe ihn so sehr."

Tallulah Willis ist die jüngste von Bruce Willis' drei gemeinsamen Töchtern mit seiner ersten Ehefrau Demi Moore (63). 2009 heiratete er seine zweite Ehefrau, Emma Heming-Willis. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter (*2012 und *2014). 2023 teilte die Familie mit, dass Willis an frontotemporaler Demenz erkrankt sei.