1 Ist Brad Pitt wieder vergeben? Foto: Andrea Raffin/Shutterstock.com

Brad Pitt gilt als einer der gefragtesten Junggesellen Hollywoods. Doch neue Schnappschüsse legen nahe, dass der Star unter Umständen gar nicht mehr auf dem Markt sein könnte.















Link kopiert

Hat Hollywood-Star Brad Pitt (58) eine neue Liebe gefunden? Ganz so eindeutig, um diese Frage klar zu bejahen, scheint die Indizienlage zwar noch nicht zu sein. Fakt ist aber, dass der Oscarpreisträger in inniger Vertrautheit mit einer Frau abgelichtet wurde, die schon einmal einen Schauspieler als Partner hatte - genauer gesagt als Ehepartner. Am Rande eines Konzerts von U2-Sänger Bono (62) am vergangenen Wochenende in Los Angeles wurde Pitt an der Seite von Ines de Ramon (29) gesichtet, ihres Zeichens die Ex-Frau von "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (40).

Die Aufnahmen, die ein Treffen der beiden unter anderem mit Sean Penn (62) und Cindy Crawford (56) zeigen, liegen der britischen "Daily Mail" angeblich exklusiv vor. Auffällig ist, dass Pitt und de Ramon auf jedem der Bilder sowie in einem kurzen Videoclip stets nebeneinander stehen. Bei einigen Fotos ist zudem zu sehen, wie der "Fight Club"-Star seine vermeintlich neue Herzensdame in den Arm nimmt.

Bei "Daily Mail" wird daher bereits gemutmaßt, Pitt könnte das Treffen beim Konzert genutzt haben, um seine neue Partnerin den berühmten Freunden vorzustellen. Von einem Kuss-Foto der beiden fehlt jedoch (noch) jede Spur. Diesen einen Schritt ist de Ramons' Ex schon weiter...

Taufrische Trennung scheinbar gut verkraftet

Sie und Paul Wesley heirateten Anfang 2019, im Spätsommer dieses Jahres gaben sie schließlich die Trennung bekannt. Doch auch Wesley soll angeblich bereits anderweitig Trost gefunden haben. Paparazzi-Aufnahmen zeigten ihn unlängst knutschend mit einem Model beim gemeinsamen Italien-Urlaub.

Seit dem Ehe-Aus mit Angelina Jolie (47) rankten sich derweil um Pitt diverse Liebesgerüchte. Diese reichten von Emily Ratajkowski (31) über Lisa Stelly (35) hin zu Lykke Li (36). Mehr als kurze Flirts scheinen es - sofern an den Gerüchten überhaupt etwas dran war - jedoch nie gewesen zu sein. Eine offizielle feste Partnerin präsentierte Pitt der Welt schon lange nicht mehr.