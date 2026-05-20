Innerörtliche Umleitung: Ortsdurchfahrt Bönnigheim für zwei Wochen gesperrt

1 Die Ortsdurchfahrt wird nahe dem Stadionschen Schloss gesperrt. Foto: Werner Kuhnle

Aufgrund von Arbeiten im Erdreich müssen sich Autofahrer in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) auf eine innerörtliche Umleitung einstellen.











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Seit rund zwei Jahren baut Netze BW das Stromnetz weiter aus. Auch in Bönnigheim werden bereits seit längerer Zeit im gesamten Stadtgebiet neue Stromleitungen verlegt. Wegen weiterer Arbeiten am Stromnetz wird in der Ortsdurchfahrt Bönnigheim ab Dienstag, 26. Mai, die Poststraße zwischen den Einmündungen Seestraße und Kirchheimer Straße für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt Ludwigsburg mit.