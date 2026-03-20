Der Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" ist der bislang meistgesehene Trailer überhaupt. Ein weiterer Milliardenerfolg scheint Tom Holland und den Marvel Studios sicher.
Der am Mittwoch veröffentlichte Trailer zum Sony-Marvel-Werk "Spider-Man: Brand New Day" ist zum bislang erfolgreichsten Vorschauvideo überhaupt avanciert. Auf sagenhafte 718,6 Millionen Views kam der rund zweiminütige Clip innerhalb der ersten 24 Stunden seiner Verfügbarkeit. Das berichtet etwa das US-Branchenmagazin "Variety".