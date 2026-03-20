Der am Mittwoch veröffentlichte Trailer zum Sony-Marvel-Werk "Spider-Man: Brand New Day" ist zum bislang erfolgreichsten Vorschauvideo überhaupt avanciert. Auf sagenhafte 718,6 Millionen Views kam der rund zweiminütige Clip innerhalb der ersten 24 Stunden seiner Verfügbarkeit. Das berichtet etwa das US-Branchenmagazin "Variety".

Mit dieser Fabelzahl sticht der vierte "Spider-Man"-Solofilm mit Tom Holland (29) als Spinnenmann nicht nur den bisherigen Rekordhalter bei den Filmtrailern aus. Denn das Marvel-Werk "Deadpool & Wolverine" kam 2024 auf "nur" 365 Millionen Aufrufe in 24 Stunden. Diese Marke hatte "Spider-Man" schon nach acht Stunden geknackt. "Deadpool & Wolverine" hatte zuvor knapp den 2021er-Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" übertroffen, der auf 355,5 Millionen Views in 24 Stunden gekommen war.

Größer als "GTA 6"

Doch damit nicht genug: "Brand New Day" verdrängt nicht nur Filmkonkurrenten vom Thron - der Trailer ist nun das bislang meistgesehene Vorschauvideo überhaupt. Er schlägt damit sogar die Vorschau zum Videospiel "Grand Theft Auto VI", die im vergangenen Jahr mit 475 Millionen Aufrufen in 24 Stunden das Netz zum Stillstand gebracht hatte.

Der große Erfolg mag neben der anhaltenden Popularität der "Spider-Man"-Filmreihe und ihres Hauptdarstellers Tom Holland auch in einer besonderen Marketing-Strategie begründet sein. Um die Erwartungen gezielt anzuheizen, hatte Sony einen Tag vor dem offiziellen Release ausgewählte Social-Media-User zwei Sekunden kurze Ausschnitte aus dem Trailer veröffentlichen lassen. Den kompletten Trailer präsentierte dann Franchise-Star Holland auf dem Empire State Building in New York - an der Wirkungsstätte des von ihm gespielten Superhelden.

"Spider-Man: No Way Home" aus dem Jahr 2021 spielte an den weltweiten Kinokassen 1,92 Milliarden US-Dollar ein. Ein ähnlicher Erfolg scheint auch dem vierten Auftritt Peter Parkers beinahe sicher.

Darum geht es in "Spider-Man: Brand New Day"

In der offziellen Handlungsbeschreibung zum Marvel-Werk heißt es: "Vier Jahre sind seit den Ereignissen von 'No Way Home' vergangen. Peter ist nun erwachsen und lebt für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen derer, die er liebt, ausgelöscht hat. Er bekämpft Verbrechen in einem New York, das ihn und seinen Namen nicht mehr kennt, und widmet sich ganz dem Schutz seiner Stadt: Spider-Man in Vollzeit. Doch mit den steigenden Anforderungen löst der Druck eine überraschende körperliche Veränderung aus, die seine Existenz bedroht - gerade als eine seltsame neue Art von Verbrechen eine der mächtigsten Bedrohungen hervorbringt, denen er je gegenüberstand."

Jon Bernthal (spielt den Punisher, 49), der aus "Spider-Man: Homecoming" bekannte Michael Mando (Scorpion, 44), Mark Ruffalo (Bruce Banner, 58) und "Stranger Things"-Star Sadie Sink (23) in einer noch unbekannten Rolle werden neben Holland zu sehen sein. Regie führte Destin Daniel Cretton (47), der zuvor "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" inszenierte. Der Film soll am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos erscheinen. Es ist einer von zwei angekündigten Marvel-Kinofilmen für das Jahr 2026. Danach folgt "Avengers: Doomsday". Kinostart ist hier der 16. Dezember.