1 nhaltspunkte für einen Streit zwischen den beiden Männern gibt es nach dpa-Informationen nicht. Foto: AP/Michael Sohn

Laut einem Bericht wurde der brandenburgischen AfD-Fraktionschef Dennis Hohloch in der vergangenen Woche verletzt, als ihn der aus der Partei ausgeschlossene Ex-Landeschef Andreas Kalbitz begrüßte - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung.

Potsdam - Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Rechtsaußenpolitiker Andreas Kalbitz, weil dieser einen AfD-Fraktionskollegen aus Versehen verletzt haben soll. Bislang liege aufgrund von Presseberichten nur ein Anfangsverdacht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Kalbitz habe dem kommissarischen Fraktionschef Dennis Hohloch bei einer Begrüßung unkontrolliert heftig in die Seite geschlagen, so dass dieser ins Krankenhaus gemusst habe, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Hohloch soll noch im Krankenhaus liegen

Demnach kam es vergangene Woche zu dem Vorfall im Potsdamer Landtag. Kalbitz habe die Tür geöffnet und Hohloch statt einer Begrüßung unkontrolliert heftig in die Seite geboxt, berichtete das Redaktionsnetzwerk. Schon kurze Zeit später habe Hohloch über heftige Magenschmerzen geklagt. Ärzte stellten demnach am folgenden Tag innere Verletzungen fest. Hohloch soll noch im Krankenhaus liegen, aber auf dem Weg der Besserung sein. Die Brandenburger AfD-Fraktion war am Dienstagvormittag nicht zu erreichen.

Hohloch vertritt den wegen rechtsextremer Verbindungen aus der Partei ausgeschlossenen Kalbitz aktuell als AfD-Fraktionschef. Anfang August hatte die Fraktion einstimmig beschlossen, dass Kalbitz seinen Chefposten vorerst bis zur weiteren juristischen Klärung ruhen lassen soll. Am Freitag verhandelt das Berliner Landgericht einen Eilantrag von Kalbitz gegen seinen Ausschluss.