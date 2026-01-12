1 Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will mehr Mitarbeiter des Verfassungschutzes im Kampf gegen den Linksextremismus einsetzen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Linksextremisten agieren laut Dobrindt «mit erhöhter Schlagzahl». Wie der Minister jetzt gegensteuern will und was das für den Verfassungsschutz bedeutet.











Köln - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will mehr Verfassungsschützer im Kampf gegen den Linksextremismus einsetzen. "Der Verfassungsschutz wird personell aufgestockt an der Stelle", sagte der CSU-Politiker bei der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb in Köln. Das habe er bereits am vergangenen Montag angewiesen. "Dem Linksextremismus will ich in unserem Land schlichtweg keinen Platz geben." Die Maßnahme werde nicht zulasten der Kräfte gehen, die sich dem Rechtsextremismus widmeten.