Elke Kubik (links) und Angelika Hensel und ihre Club-Freundinnen haben am Freitag und Samstag mit dem Kleiderbasar ein großes Event vor sich.

Im Inner Wheel Club Ludwigsburg kommen Frauen zusammen, die sich mit Projekten für karitative Zwecke stark machen. Am Freitag und Samstag ist ein Kleiderbasar.









Übervolle Kleiderständer und fein säuberlich beschriftete Kisten stehen und stapeln sich in den Räumen in dem früheren Laden in Grünbühl. Hier sammeln und lagern die Damen vom Inner Wheel Club (IWC) Ludwigsburg die gespendeten Kleider für den Benefiz-Basar, der am Freitag und Samstag (23. und 24. September) im Ludwigsburger Kulturzentrum stattfindet. Und sie sortieren. Bei jeder Spende aufs Neue. In Damen, Herren, Sommer, Winter, Hosen, Oberteile, Abendkleider, Jacken…