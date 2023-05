1 Timo Baumgartl (re.) hat am Donnerstag in Rotterdam sein Comeback nach einmonatiger Verletzungspause gegeben. Foto: imago images/Behrendt

Am Sonntag (17.30 Uhr) gastiert Timo Baumgartl mit Union Berlin in der Bundesliga beim VfB, für den er acht Jahre lang gespielt hat. Zuvor ist er aber in eine andere Rolle geschlüpft.









Stuttgart - Der Titel von Deutschlands erfolgreichster TV-Seifenoper mit mehr als 6500 Episoden könnte auch als Überschrift für seine bisherige Karriere dienen – denn auch Timo Baumgartl hat als Profifußballer schon gute Zeiten und schlechte Zeiten erlebt. Zuletzt allerdings ist der 25-Jährige bei der Daily Soap als Gast in eine kleine Sprechrolle geschlüpft – und wird in dieser am 2. Dezember auf RTL zu sehen sein.