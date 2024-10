Innenstadtentwicklung: Wie Weil der Stadt Gewerbeflächen schützen will

1 Wer erdgeschossige Gewerbeflächen in der Weiler Altstadt für Wohnraum nutzen will, braucht künftig eine Genehmigung. Foto: Simon Granville

Gewerbe im Erdgeschoss ist wichtig für eine lebendige Innenstadt, findet die Weiler Stadtverwaltung. Wer aus diesen Flächen Wohnraum machen will, braucht deshalb jetzt die Zustimmung der Stadt.











Wie stellt man die Innenstadt auch in Zeiten von Onlinehandel gut auf und holt Leben in die Gassen? In der Keplerstadt hat man, ebenso wie anderswo im Ländle, in den letzten Jahren immer wieder nach Antworten auf diese Fragen gesucht, etwa in Sachen Verkehr, Parken oder Marktplatznutzung. Und auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es erneut um die Belebung der historischen Altstadt.