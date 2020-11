1 Betrunken am Steuer: Eine 66-Jährige und ihr Beifahrer sind bei einem Unfall in Heidenheim schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Bei einem Unfall in der Heidenheimer Innenstadt sind eine 66-Jährige und ihr Beifahrer schwer verletzt worden. Die Autofahrerin war laut Polizei betrunken.

Heidenheim an der Brenz - Eine betrunkene Autofahrerin ist in Heidenheim an der Brenz von der Straße abgekommen und mit dem Wagen auf die Seite gekippt.

Die 66-Jährige sowie ihr 79 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in der Heidenheimer Innenstadt.