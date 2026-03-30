Die Postdienstleistungen an der Bolzstraße 3 fallen bald weg. Doch wie geht es weiter mit dem Service in der Innenstadt? Und wo gibt es jetzt schon Alternativen?
In den zentral gelegenen Königsbau-Passagen werden wohl ab dem zweiten Quartal dieses Jahres keine Postdienstleistungen mehr angeboten. Das ist seit einigen Tagen beschlossene Sache. Nun stellt sich für die Kundinnen und Kunden die Frage, wo sie künftig ihre Briefe und Pakete versenden beziehungsweise auch den Postident durchführen können.