Die Postdienstleistungen an der Bolzstraße 3 fallen bald weg. Doch wie geht es weiter mit dem Service in der Innenstadt? Und wo gibt es jetzt schon Alternativen?

In den zentral gelegenen Königsbau-Passagen werden wohl ab dem zweiten Quartal dieses Jahres keine Postdienstleistungen mehr angeboten. Das ist seit einigen Tagen beschlossene Sache. Nun stellt sich für die Kundinnen und Kunden die Frage, wo sie künftig ihre Briefe und Pakete versenden beziehungsweise auch den Postident durchführen können.

Bei der Deutschen Post/DHL ist man frohen Mutes, dass auch nach dem Wegfall der Postdienstleistungen an der Bolzstraße 3 alle Serviceleistungen in der Innenstadt erhalten werden können. Ob es eine neue Filiale oder einen neuen Shop in der Nähe der Königsbau-Passagen geben oder ein bestehendes Geschäft erweitert wird, steht noch nicht fest.

Post: Versorgung ist besser als je zuvor

Aber: „Deutsche Post und DHL investieren seit vielen Jahren konsequent in den bedarfsgerechten Ausbau ihres stationären Netzes, um die Kundennähe und Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen“, heißt es in der Pressestelle auf Nachfrage unserer Zeitung. „In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Verkaufsstellen und Paketannahmepunkte mehr als verdoppelt.“

Bundesweit betreibe das Unternehmen zurzeit rund 12.600 Partner-Filialen. Nur 12.000 seien gesetzlich vorgeschrieben. Hinzu kämen circa 10.100 DHL-Paketshops, in denen die Annahme von Paketen, Päckchen und Retouren sowie der Verkauf von Marken möglich sei. Zusätzlich gebe es rund 16.000 Packstationen (Paketannahme und -abgabe rund um die Uhr) und etwa 1000 Poststationen (Kauf von Brief- und Paketmarken, Versand von Briefen und Paketen). „Die postalische Versorgung in Deutschland ist qualitativ hochwertig und heute besser als je zuvor.“

Wie steht es um den Service in der Innenstadt?

Und wie sieht es konkret in der Stuttgarter Innenstadt aus? Wer nur einen Paketshop sucht, wird schnell fündig – zum Beispiel an der Lautenschlagerstraße 5/1, an der Kronenstraße 4, Königstraße 22, am Schlossplatz 6 bis 12, an der Eberhardstraße 37, Tübinger Straße 13 bis 15 oder an der Marienstraße 35.

Postfilialen mit vollumfänglichen Service gibt es nicht so viele in der Innenstadt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer Briefe versenden oder Briefmarken kaufen möchte, muss in eine Postfiliale gehen. Die gibt es nicht so oft in der Innenstadt, zum Beispiel in der Klett-Passage 29 oder an der Schulstraße 4. Vollumfänglichen Service gibt es in den Filialen am Rotebühlplatz 21 bis 25, an der Sophienstraße 21 und an der Hauptstätter Straße 55. Dort ist auch das Postident-Verfahren möglich – also die persönliche Identifikation in der Filiale vor Ort, bei Sendungsübergabe oder online in einem Videochat per eID oder automatisiert per AutoID. Notwendig ist dieses Verfahren zum Beispiel, wenn ein Online-Konto eröffnet oder eine Prepaid SIM-Karte freigeschaltet werden soll.