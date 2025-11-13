Der Lebensmitteldiscounter Lidl eröffnet nächstes Jahr eine Filiale bei Galeria Kaufhof. Die untere Königstraße soll von dem Einzug profitieren. Was ist geplant?
Pünktlich vor der Eröffnung des neuen Stuttgarter Bahnhofes wirft der Discounter Lidl seinen Hut in den Ring auf der unteren Königstraße. Spätestens im Herbst 2026 soll die Eröffnung im Untergeschoss der Galeria Kaufhof Filiale an der Königstraße 6 gefeiert werden. Auf rund 1000 Quadratmeter möchte Lidl die Nahversorgung in diesem Bereich in der Innenstadt sichern.