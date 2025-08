Hermès, Omega, Kutter und Eckerle sind die neuen Nachbarn von Tumi in der Stiftstraße. „Es ist eine schöne Straße“, heißt es bei der Eröffnungsfeier. Daran kann auch die Konkurrenz von Rimowa in unmittelbarer Nachbarschaft nichts ändern.

Bei Tumi geht es ums Reisen. Aber nicht nur um Koffer. Alles, was der Business-Reisende braucht, möchte das Unternehmen anbieten – vom Rucksack über Taschen, ein Beauty Case oder Zigarettenetui. Seit 50 Jahren gibt es Tumi mittlerweile. Der Amerikaner Charlie Clifford gründete die Firma und benannte sie nach dem peruanischen Ritualmesser Tumi. Er war ein paar Jahre mit dem amerikanischen Friedenskorps in Peru stationiert.

Vor Tumi war das Unternehmen Roeckl in der Stiftstraße zuhause

Eine kleine Auswahl des gesamten Angebots Foto: Tumi

Seit den 1990er Jahren ist das Unternehmen auch in Deutschland vertreten. Mittlerweile gibt es etwas mehr als zehn Filialen in der Bundesrepublik. Und nun eben auch in Stuttgart, an der Stiftstraße 1. Es ist der erste Laden in der Landeshauptstadt. Man sei zwar bei Breuninger schon mit einer kleinen Fläche vertreten, aber nun habe man eigene 50 Quadratmeter zur Verfügung.

Vor Tumi war das Münchener Traditionsunternehmen Roeckl Handschuhe & Accessoires in den Räumlichkeiten zu finden. Das 1839 gegründete Familienunternehmen ist mittlerweile auch im Breuninger am Marktplatz zu finden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.tumi.com und www.roeckl.com