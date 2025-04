Innenstadt soll belebt werden: Doppelschlag mit Fellbach Hopf und Maikäferfest

Seitdem er Ende Juli 2023 zum neuen Stammheimer „Stadtteilschultes“, also zum Bezirksvorsteher im Stuttgarter Nordwesten gewählt wurde, ist Julian Deifel auch in der Landeshauptstadt eine Person des öffentlichen Interesses. In seiner Heimatstadt Fellbach war er das auch schon lange zuvor, etwa als Einzelhandelskoordinator im Amt für Wirtschaftsförderung oder als Betreuer des sommerlichen evangelischen Ferienwaldheims auf dem Kappelberg.

Einige Ehrenämter übt er in Fellbach allerdings trotz des zeitintensiven Jobs in Stammheim weiterhin aus. So ist er stellvertretender Vorsitzender des Vereins Stadtmarketing Fellbach. Und in dieser Funktion hat er kürzlich vor Stadträtinnen und Stadträten eine Zwischenbilanz zur aktuellen Lage insbesondere von Handel und Gastronomie gezogen und keineswegs auf warnende Anmerkungen verzichtet. Denn: „Die Zeiten sind sehr herausfordernd.“

Ziel: Innenstadt nachhaltig beleben

Insbesondere die Lage im Einzelhandel bleibe angespannt und gestalte sich zunehmend schwieriger. Doch zumindest beim Fachkräftemangel sei aufgrund der leider kriselnden Automobilindustrie eine bessere Bewerberlage zu spüren.

Grundlegendes Ziel ist demnach zwar weiterhin, „die Innenstadt nachhaltig zu beleben und denn lokalen Handel zu stärken“. Doch gerade die Innenstadt bereite ihm weiterhin erhebliche Sorgen, ließen Deifel und Julian Gregorius, Leiter der Geschäftsstelle des Stadtmarketings, durchblicken.

Die verkaufsoffenen Sonntage beim Maikäferfest und beim Fellbacher Herbst lockten zwar zuletzt tausende Besucher in die autofreie Innenstadt. Dennoch müssten sie attraktiver gestaltet werden. So leiden sie derzeit nach seinen Angaben unter der sinkenden Beteiligung der Einzelhändler – ein großer Händler falle beim kommenden Maikäferfest am Sonntag, 4. Mai, sogar ganz weg.

Rekordeinnahmen durch Fellbach Hopf

Immerhin, erfreulich entwickelt sich Deifel zufolge der Fellbach Hopf, der mittlerweile die meisten Besucher in der Veranstaltungshistorie und damit auch Rekordeinnahmen generiert, was die Finanzierung anderer Aktionen und Veranstaltungen ermöglicht. Dies erhofft das Stadtmarketing auch für den nächsten Fellbacher „Tanz in den Mai“ am Mittwoch, 30. April.

Julian Deifel, hier bei der Aktion Stadtradeln in Fellbach, ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins Stadtmarketing. Foto: esc

Besonders erfolgreich sei weiterhin der Fellbach-Gutschein, der aktuell in 61 Geschäften im gesamten Stadtgebiet eingelöst werden kann. Aktionen wie „Fellbach blüht auf“ oder die „Kassenzettel-Jagd“ stärkten zusätzlich den lokalen Handel.

Das Stadtmarketing, das 2024 sein 25-jähriges Bestehen feierte, hat in Fellbach knapp 300 Mitglieder, diese verteilen sich auf die Bereiche Handel, Gastronomie, Dienstleistungen, aber auch Handwerk, produzierendes Gewerbe und kulturelle sowie gemeinnützige Organisationen. Der Vorstand des eingetragenen Vereins besteht aus fünf ehrenamtlichen Mitgliedern, die ihr Amt bis zur nächsten Wahl im Frühjahr 2026 unverändert fortführen.

Größte Interessenvertretung in Fellbach

„Wir sind die größte Interessenvertretung in Fellbach und setzen auf enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und lokalen Organisationen“, erklärt Deifel. Die Geschäftsstelle sei nach mehreren Wechseln und Vakanzen endlich personell so stark aufgestellt wie nie zuvor.

„Wir nehmen unsere Rolle ernst und wollen die Sichtbarkeit weiter erhöhen“, so Deifel. Dank Prozessoptimierungen und dem Zuschuss der Stadt Fellbach habe das Geschäftsjahr finanziell mit einem leichten Plus abgeschlossen werden können. Gregorius’ Credo: „Stadtmarketing funktioniert, wenn es nah an den Menschen ist.“