Das Citymanagement der Stadt Marbach, dahinter stehen als Zugpferde Andrea Hahn und Fabian Friedl, macht sich seit Wochen dafür stark, dass die Marbacher Innenstadt – trotz Baustellenatmosphäre – von vielen besucht wird. Für den Monat August, der oft zum Verreisen genutzt wird, haben sich die beiden am Freitag speziell etwas für die Senioren einfallen lassen: „Die nämlich fahren meistens erst nach den Sommerferien wieder fort“, gab Fabian Friedl seine Überlegungen preis, die dazu führten, dass unter dem Motto „In die Jahre kommen und dabei gut leben“, vor dem Rathaus ein Abend lang das Thema Älterwerden im Fokus stand.

Knapp ein Dutzend Vereine und Organisationen waren dabei

Angeschrieben wurden vorab zahlreiche Organisationen und Vereine, um mit deren Hilfe das Thema von möglichst vielen Seiten beleuchten zu können. Knapp ein Dutzend ließ sich von der Idee begeistern. Darunter etwa Hansi Stängle, der für die Karateabteilung des Turnvereins gern ins Gespräch mit Interessierten kam. Denn immer wieder lautete die Frage: „Was macht man da?“ Stängle nämlich bietet Karate für Senioren an. Dienstags von 20 bis 21 Uhr und donnerstags von 19 bis 20 Uhr im Fitnessraum des Turnerheims. Er zeigt Übungen, die vielfach mit Prophylaxe zu tun haben: Gleichgewichts- und Falltraining etwa. Aktivitäten, mit denen auch die Aufmerksamkeit geschult und das eigene Gehen auf vorausschauende Weise gelehrt wird.

Auch die Rheumaliga informierte

Die Marbacher Rheumaliga informierte auch über ihr Trainingskonzept: eine Art Funktionsgymnastik zum Knochen- und Muskelerhalt, bei der jeder mitmachen kann. Dienstagvormittags sind hierzu drei Gruppen für jeweils 45 Minuten von 8.30 Uhr an im Angebot. Auch die Senioren-Union will etwa mit Pedelec-Trainings, Ausflügen oder Vorträgen, das Leben von Senioren angenehm gestalten helfen. Jede Menge wertvolle Infos etwa zu Betrüger-Tricks, zur Landespolitik oder auch zu Wetterphänomenen sind zu erfahren. Viele Gedanken zum Älterwerden hat man sich auch beim Bauträger Epple gemacht. An deren Stand gab es nicht nur eine Pinnwand, auf der man notieren konnte, was man sich für das Alter wünscht: Häufig genannt wurde das Bedürfnis nach Gemeinschaft, auch zur Jugend.

Christina Wilhelm und Christiane Ahmet wurden zudem nicht müde, die Neuerungen zu benennen, die beim geplanten Wohn-Projekt in der Haffnerstraße den Alltag gerade für Ältere sicherer machen sollen: Dämmerlichter im Flur, beidseitige Handläufe, elektrische Türöffner, Videosprechanlage oder schwellenarme Übertritte sind nur einige der Vorhaben.