Stuttgart - In zwei Tagen ist er da: Ab Mittwoch beginnt der zweite harte Lockdown. Dann dürfen nur noch Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken, geöffnet sein. Das führte viele am Montag noch in Stuttgarts Innenstadt, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen.