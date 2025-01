Innenstadt im Wandel: Zwischen Arztbesuch, Nagellackieren und Kaffeegenuss

1 Eine Innenstadt macht mehr als einen Einkaufsstandort aus Foto: Simon Granville

Was macht eine Innenstadt attraktiv? Ist heute noch nachgefragt, was sich über Jahrzehnte bewährt hat? Die Kernstadt von Ditzingen verändert sich unweigerlich. Über das Wie wird zum Teil heftig gestritten.











Was macht eine Stadt attraktiv? Neben Wohnen, Arbeiten, Bildung wird eine Kommune immer auch daran gemessen, was in ihr erhältlich ist. Das Alltägliche – Bäcker, Metzger, Lebensmittelmarkt – für die Bewohner anzubieten, gilt als kommunale Pflichtaufgabe. Nicht zuletzt, um um in der Konkurrenz der Städte und Gemeinden ein Mindestmaß an Konkurrenzfähigkeit zu wahren. Doch das allein macht noch keine Innenstadt aus, die Aufenthaltsqualität hat und zum Verweilen einlädt. „Die richtige Mischung macht die Attraktivität aus“, sagt Guido Braun aus Ditzingen.