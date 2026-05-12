Wo früher Hollister Teenager-Mode verkaufte, glänzen jetzt Rolex und Cartier: An der Stiftstraße 14 hat Bucherer eine neue Luxusboutique eröffnet.
Eine Uhr von Cartier, eine Rolex oder eine Halskette von Messika? Das alles und noch viele weitere Luxusartikel für das Handgelenk, den Hals, den Finger oder das Ohr findet man seit Neuestem an der Stiftstraße 14 in der Stuttgarter Innenstadt. Dort, wo früher die amerikanische Modemarke Hollister ihre Kleidung für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten hat, ist nun das Schweizer Unternehmen Bucherer zu finden.