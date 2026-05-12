Eine Uhr von Cartier, eine Rolex oder eine Halskette von Messika? Das alles und noch viele weitere Luxusartikel für das Handgelenk, den Hals, den Finger oder das Ohr findet man seit Neuestem an der Stiftstraße 14 in der Stuttgarter Innenstadt. Dort, wo früher die amerikanische Modemarke Hollister ihre Kleidung für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten hat, ist nun das Schweizer Unternehmen Bucherer zu finden.

Die 1888 in Luzern gegründete Firma hat vor rund zwei Jahren mit dem Umbau des Gebäudes begonnen. Wie viel Geld in die neuen Räumlichkeiten investiert wurde, möchte der Geschäftsführer von Bucherer Deutschland, Benjamin Lange, nicht verraten.

Und dass es in Stuttgart und der Region viele Luxusschmuck- und Uhrenliebhaber gibt, hat man bei Bucherer schon in den ersten Tagen nach der Eröffnung gesehen. Der eine oder andere prominente Unternehmer oder bekannte Fußballer war schon vor Ort. Am Montag nahm sich zum Beispiel VfB-Stürmer Ermedin Demirovic mit seiner Familie viel Zeit, um sich beraten zu lassen und einzukaufen. „Wir haben viele Tausend Kundeninnen und Kunden aus Stuttgart und Umgebung in unserer Datenbank. Deshalb wollten wir auch hier eröffnen“, sagt Benjamin Lange.

Bucherer hat aktuell 33 Standorte in Europa: 16 Geschäfte in der Schweiz, zehn in Deutschland, jeweils eine Flagship-Boutique in Wien sowie in Paris, drei Boutiquen in Kopenhagen und zwei weitere in London. Mit Übernahme des amerikanischen Luxusuhrenhändlers Tourneau im Jahr 2018 hat Bucherer nun auch jeweils einen Flagship-Store in New York und Las Vegas sowie 16 weitere Boutiquen innerhalb der USA.

Die Armbanduhr von H. Moser & Cie. kostet 69 300 Euro. Foto: Max Kovalenko

Kann bei Bucherer jeder einkaufen? Wie gefüllt sollte der Geldbeutel sein, um in der Stiftstraße 14 vorbeizuschauen? „Wir haben auch Uhren im siebenstelligen Bereich“, sagt Filialleiter Tobias Marquardt. Das ist aber eher die Ausnahme. Viele der Stücke in den Vitrinen sind auch schon für einen vierstelligen Betrag zu haben. „Für Preiseinsteiger haben wir auch Uhren unter 2000 Euro“, betont Tobias Marquardt.

Freunde und Liebhaber von Luxusuhren haben bei Bucherer übrigens auch die Chance auf das eine oder andere „Schnäppchen“. Ältere, schon getragene sogenannte pre-owned Zeitmesser stehen zum Verkauf. Die aufgearbeiteten und mit Garantie versehenen Stücke sind so vielleicht doch für den einen oder anderen Stuttgarter erschwinglich.