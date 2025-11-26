Kurz vor der Innenministerkonferenz haben sich der VfB Stuttgart und andere Proficlubs aus dem Land auf die Seite der Fans gestellt.
Personalisierte Tickets vor allem für Auswärtsfans, eine zentrale Stadionverbotskommission bis hin zu KI-gestützter Gesichtserkennung: Seit Wochen laufen die organisierten Fanszenen im deutschen Profifußball Sturm gegen die Pläne der deutschen Innenminister, die auf deren Konferenz von 3. bis 5. Dezember in Bremen konkretisiert werden sollen. Nach einer groß angelegten gemeinsamen Demonstration in Leipzig kam es erst am vergangenen Spieltag wieder zu Protesten. Zwölf Minuten lang stellte der zwölfte Mann in den Stadien die Unterstützung ein. Das Motto der Fans lautet: Die Stadien sind sicher.