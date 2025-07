Innenministerium Warschau: Polen führt bis August Grenzkontrollen zu Deutschland ein

1 Polen will ab Montag Kontrollen an der gemeinsamen Grenze mit Deutschland einführen (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa

Ab Montag will Polen an der gemeinsamen Grenze mit Deutschland Kontrollen einführen. Ein Dokument des Innenministeriums in Warschau gibt Details darüber.











Die vorübergehenden polnischen Grenzkontrollen an der Grenze zu Deutschland sollen vorerst bis zum 5. August bestehen bleiben. Dies ergibt sich aus dem Entwurf einer entsprechenden Verordnung, die das Innenministerium in Warschau veröffentlichte. Start für die Kontrollen ist der kommende Montag, 7. Juli. Auch an der Grenze zu seinem östlichen Nachbarn Litauen will Polen in diesem Zeitraum kontrollieren.