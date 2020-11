Prominente Stimmen zur OB-Wahl „Es zeichnet sich ab, dass Stuttgart den Wechsel will“

Was sagen Stuttgarter Promis zur OB-Wahl? Die Überraschung ist groß, dass Frank Nopper (CDU) im ersten Wahlgang die Konkurrenz so deutlich in den Schatten stellt. Doch viele meinen, dass es spannend bleibt.