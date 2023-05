Innenminister in der Krise

Anfang der Woche noch klang Ministerpräsident Winfried Kretschmann etwas neidisch angesichts des Machtworts und der damit verbundenen Richtlinienkompetenz von Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Freitag setzte er selbst überdeutlich einen Punkt. „Die Sache ist für mich geklärt, und wir werden in der Koalition weiter gut und vertrauensvoll mit Thomas Strobl zusammenarbeiten“, ließ er am Freitagmorgen mitteilen – gut anderthalb Stunden bevor der Untersuchungsausschuss im Landtag mit der Zeugenvernehmung des Innenministers beginnen wollte. Die Botschaft war klar: Die grün-schwarze Koalition steht hinter dem Innenminister. Ende der Debatte.