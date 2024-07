Innenarchitektin arbeitete für Charles: Prinz William streicht Camillas Schwester Annabel von der Gehaltsliste

1 Annabel Elliot steht nicht mehr in Diensten von Prinz William als Herzog von Cornwall. Foto: ALPR/AdMedia/ImageCollect / imago images/Cover-Images/John Rainford

Königin Camillas Schwester Annabel steht nicht mehr auf der Gehaltsliste des Herzogtums Cornwall. Prinz William soll die Innenarchitektin nicht mehr beschäftigen.











Link kopiert



Kürzlich geriet eine neue Bilanz des Königshauses an die Öffentlichkeit, aus der der unter anderem die Gewinne aus den Besitztümern von König Charles III. (75) und seinen Söhnen hervorgehen. Ein genauer Blick auf die Finanzen zeigt laut "The Telegraph" auch, dass Königin Camillas (77) jüngere Schwester Annabel Elliot (75) nicht mehr auf der Gehaltsliste von Prinz William (42) steht. Die Innenarchitektin und Antiquitätenhändlerin hatte in den vergangenen Jahren im Herzogtum Cornwall den Auftrag, die königlichen Anwesen zu gestalten und zu modernisieren.