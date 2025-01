Inmitten von Verlobungsgerüchten: Starbesetzte Chanel-Show: Dua Lipa begeistert ganz in Schwarz in Paris

Dua Lipa hat bei der Fashionshow von Chanel in Paris mit einem komplett schwarzen Look und einem XXL-Cape alle Blicke auf sich gezogen. Besonderes Augenmerk lag auf ihrem Ringfinger, wo sich ein Verlobungsring verstecken könnte.

In Paris findet aktuell die Haute Couture Woche statt. Die ließ sich auch Sängerin und Fashionista Dua Lipa (29) nicht entgehen: Sie saß bei der Fashionshow von Chanel im Grand Palais in der ersten Reihe. Für das prestigeträchtige Modeevent trug die Musikerin einen komplett schwarzen Look mit XXL-Cape und Schleifenelementen.

Ist das ein Verlobungsring oder nicht?

Der Popstar erschien bei der Veranstaltung am 28. Januar in einem klassischen Chanel-Tweed-Zweiteiler aus schwarzem Rock und geknöpfter Jacke. Highlight des Looks war allerdings das dramatische schwarze Cape, das mit einer Schleife um Dua Lipas Schultern gehalten wurde. Dazu kombinierte sie eine große schwarze Schleife um ihren Zopf und mehrere Chanel-Ketten um die Hüften.

Fotos davon teilte sie anschließend auch auf ihrem Instagram-Account. Auffällig hierbei: Auf fast allen Fotos verdeckte sie ihre linke Hand unter dem Cape. Nur auf einem Schnappschuss blitzte Dua Lipas Ringfinger mit einem großen Klunker hervor. Das Schmuckstück war erstmals am 24. Dezember auf ihren Fotos aufgetaucht und entfachte schnell heftige Verlobungsgerüchte. Gegenüber "The Sun" bestätigte ein Insider, dass sie sich mit ihrem Freund, dem Schauspieler Callum Turner (34), verlobt haben soll. Die beiden sind seit Anfang 2024 liiert.

Turner besuchte die Chanel-Show zwar nicht, dafür aber mehrere andere Events in der französischen Hauptstadt, darunter eine Show von Louis Vuitton. Bilder, die unter anderem dem Portal "Just Jared" vorliegen, zeigen das Paar Hand in Hand beim Spazieren in der Stadt der Liebe und verliebt turtelnd beim Mittagessen in einem Restaurant. Hier war ihr vermuteter Verlobungsring gut zu erkennen.

Weitere Stars bei der Chanel-Show

Dua Lipa war längst nicht die Einzige, die der Show beiwohnte. Neben ihr nahmen in der First Row auch Chanel-Muse Charlotte Casiraghi (38) und ihre Halbschwester Prinzessin Alexandra von Hannover (25) Platz. Gemeinsame Fotos der Kinder von Monacos Prinzessin Caroline von Hannover (68) sucht man aber vergebens. Außerdem waren noch Vanessa Paradis (52) und ihre Tochter Lily-Rose Depp (25) anwesend, ebenso wie Pamela Anderson (57) oder Kylie Jenner (27).

Mit der Frühling/Sommer-Kollektion 2025 feiert die Maison Chanel beeindruckende 110 Jahre Savoir-faire - und außerdem die erste Show seit der Ernennung von Matthieu Blazy (40) zum neuen Kreativdirektor. Seine modische Ausrichtung kombiniert klassische Chanel-Looks - darunter solche wie das Tweed-Kostüm und Cape von Dua Lipa - mit Ästhetiken der 80er-Jahre sowie modernen Farben und Stoffen.

Die Haute Couture Woche findet noch bis zum 30. Januar in Paris statt.