Inmitten ihres Rechtsstreits: Blake Lively auf Time100-Liste der einflussreichsten Menschen

Schauspielerin Blake Lively wurde in der jährlichen "Time100"-Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten positioniert. Wer es noch auf die Liste geschafft hat.

Es hagelte in den letzten Wochen Negativschlagzeilen für Blake Lively (37), die inmitten eines Rechtsstreits mit ihrem Co-Star Justin Baldoni (41) steckt, der sie am Filmset von "Nur noch ein einziges Mal" sexuell belästigt haben soll. Diese Meldung dürfte Balsam für ihre Seele gewesen sein: Die Schauspielerin wurde vom amerikanischen "Time"-Nachrichtenmagazin zu einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt ernannt.

Lively wurde zusammen mit politischen Persönlichkeiten wie US-Präsident Donald Trump (78) oder Nobelpreisträger Demis Hassabis (48, CEO von Google DeepMind) in der Liste der "Time100 2025" gelistet. Die Wahl der Schauspielerin, die sich seit Monaten in dem umstrittenen Rechtsstreit positionieren muss, überrascht.



In einer Erklärung gegenüber "Time" sagte die Bürgerrechtsanwältin Sherrilyn Ifill: "Ich kenne die Blake Lively vom roten Teppich nicht. Oder die von der Met Gala. Ich habe 'Gossip Girl' noch nie gesehen. Die Blake Lively, die ich kenne, ist ein Philanthrop und eine Studentin der hartnäckigsten Probleme unseres Landes." Damit bezieht sie sich auf den Kampf gegen Wählerunterdrückung und Polizeibrutalität.

Mehr als ein Dutzend Entertainer unter den Top100

Blake Lively steht in diesem Jahr mit diesen Kollegen und Kolleginnen aus der Unterhaltungsindustrie auf der Liste: Scarlett Johansson, Ed Sheeran, Kristen Bell, Adrien Brody, K-Pop-Ikone Rosé, Jon M. Chu, Danielle Deadwyler, Adam Scott, Kristen Wiig, Diego Luna, Hiroyuki Sanada, Mohammad Rasoulof, Hozier, Myles Smith, Yoshiki und mehr.

Das "Time"-Magazin hat zum 22. Mal seine jährliche Liste der einflussreichsten Menschen der Welt bekannt gegeben. Zu den fünf Coverfiguren der "Time100 2025"-Ausgabe gehört "The Substance"-Star Demi Moore, die die Wahrnehmung von Frauen in ihren Sechzigern verändern will: "Tatsächlich ist dies eine unglaublich kraftvolle, aufregende und lebendige Zeit." Außerdem Rapper Snoop Dog, Tennis-Heldin Serena Williams, Sänger Ed Sheeran und Demis Hassabis.

In der Liste werden die nach Ansicht der amerikanischen Zeitschrift einhundert wirkungsreichen Persönlichkeiten des Jahres aufgeführt und in fünf Kategorien mit je 20 Vertretern unterteilt: Führer und Revolutionäre, Künstler und Entertainer, Macher und Titanen, Wissenschaftler und Denker sowie Helden und Ikonen.

Zu den am häufigsten gelisteten Persönlichkeiten zählen Xi Jinping (zwölf Erwähnungen), Barack Obama (elf Erwähnungen) und Hillary Clinton sowie Oprah Winfrey (zehn Erwähnungen) und Angela Merkel (neun Erwähnungen).