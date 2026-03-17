Inmitten der Krise: Ex-Biles-Trainerin verlässt Stuttgarter Turn-Stützpunkt

Inmitten der Krise am Turn-Stützpunkt hatte die frühere Trainerin von Simone Biles den Job in Stuttgart übernommen. Aimee Boorman sollte eigentlich langfristig beim DTB arbeiten.
Nach nur rund einem Jahr hört die einstige Trainerin der Ausnahmeturnerin Simone Biles früher als geplant mit ihrer heiklen Aufgabe am Bundesstützpunkt in Stuttgart wieder auf. Die US-Amerikanerin Aimee Boorman und der Verband hätten sich darauf geeinigt, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden, teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) mit.