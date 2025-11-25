In ihrem Theaterprojekt „Café inclusio“ bringt die Kulturinitiative Bohnenviertel erneut Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Jede Aufführung birgt Überraschungen.
Axel Clesle glaubt an die Kraft der Kunst. Und er glaubt an die Kraft des Machens. Seit rund 20 Jahren schon realisiert er mit der Kulturinitiative Bohnenviertel inklusive Theaterprojekte. Am Anfang ging es darum, Jugendliche von der Straße zu holen. „Das Bohnenviertel war damals ein Brennpunkt mit Kinderprostitution und Drogenhandel“, sagt Axel Clesle. Dass das schon lange nicht mehr so ist, liegt auch an der Aufmerksamkeit, die der Autor und Künstler gemeinsam mit seiner Frau Andrea Clesle-Lautenschlager und dem Theaterensemble Die Rapsoden für Menschen schaffen konnte, die sonst nicht im Rampenlicht stehen.