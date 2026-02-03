Mit dem neuen „Seesternchen“-Abzeichen können Kinder mit Beeinträchtigungen bereits erste Schwimmfortschritte sichtbar machen. Was die Verbände sich davon erhoffen.
Die Schwimm- und Behindertensportverbände von NRW und Baden führen erstmals in Deutschland ein inklusives Schwimmabzeichen für Kinder mit Beeinträchtigungen ein. Das ab sofort in vier Lernstufen verliehene „Seesternchen“ soll - in Abgrenzung vom verbreiteten „Seepferdchen“-Abzeichen - nicht erst das fertige Schwimmen, sondern bereits Fortschritte auf dem Weg dorthin sichtbar machen, wie die Schwimmverbände mitteilten.