Eine Frage zu Bastian Schweinsteigers umstrittenen Aussagen über die Elfenbeinküste reicht - und Jürgen Klopp ist raus. Der TV-Experte nennt das Thema "ernst", will sich nicht festlegen und verabschiedet sich mit einer sarkastischen Spitze Richtung "Deutsche Welle".
MagentaTV-Experte Jürgen Klopp (59) hat bei einem Medientermin in New York rund um die Fußball-WM ein Interview vorzeitig beendet - sichtlich genervt von einer Frage, der er sich nicht stellen wollte. Wie ein Video der "Deutschen Welle" dokumentiert, ging es um den Kollegen und ARD-Experten Bastian Schweinsteiger (41) und dessen umstrittene Worte über die Spielweise der Elfenbeinküste. Schon während eine DW-Journalistin ihre Frage formulierte, fiel Klopp ihr ins Wort: "Und jetzt wollen Sie dieses Thema weiterdrehen." Eine echte Antwort verweigerte der frühere Trainer von Liverpool und Borussia Dortmund.