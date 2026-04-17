Inklusions-Team der SpVgg: Rankbach Rockets freuen sich auf den Glücks-Cup in Renningen

Fünf Inklusions-Mannschaften aus Baden-Württemberg treffen sich zum Glücks-Cup bei der SpVgg Renningen und spielen Handball. Doch bei der Veranstaltung geht es um weit mehr.

„Das wird was Großes“, sagt Silke Bächtle. Die Clubchefin der SpVgg Renningen freut sich unbändig auf den Glücks-Cup, der am Samstag (10 bis 14 Uhr) in der Rankbachsporthalle stattfindet und wo fünf Inklusions-Mannschaften im Handball gegeneinander antreten. „Wir können uns auf große Bühne präsentieren, dass es uns gibt und was bei uns alles passiert“, sagt die 56-Jährige.

2023 wurden die Rankbach Rockets gegründet, eine Gruppe aus Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, die sich in der deutschlandweiten Glücksliga anschloss – mittlerweile besteht die Inklusions-Truppe aus 28 Kindern samt deren Eltern.

Schon im Maärz 2024 waren die Rankbach Rockets mit SpVgg-Clubchefin Silke Bächtle (vo. ganz re.) zu Gast beim Final Four der Handballer in der Porsche-Arena in Stuttgart. Foto: Spvgg Renningen

Am Samstag sind in Renninen zum Schwaben-Glücks-Cup vier weitere Teams aus Baden-Württemberg am Start: die Glücks-Panther Metzingen, die Lucky Lurchis aus Kornwestheim, die Schönbuch Füchse aus Weil im Schönbuch und die Händicäpsele der HSG Strohgäu aus Hemmingen. „Es werden rund 80 Kinder sein“, berichtet Silke Bächtle, „wir rechnen insgesamt mit bestimmt 400 Menschen – es wird einiges los sein.“

Unsere Empfehlung für Sie Handball bei der SpVgg Renningen Inklusionskids der Rankbach Rockets werden zu Filmstars Die Inklusionshandballer der SpVgg Renningen sind Hauptdarsteller im neuen Imagefilm der Glücksliga. Der Auftritt der Rankbach Rockets war ursprünglich allerdings gar nicht so geplant.

Beim Glücks-Cup geht es um Sport, wenn die Inklusions-Teams im Handball gegeneinander spielen und ein Geschicklichkeits-Parcours aufgebaut ist – doch die Veranstaltung geht weit über den sportlichen Bereich hinaus. Wichtig ist der Austausch, neue Kontakte knüpfen und von anderen Vereinen lernen, was funktioniert und was nicht. „Wir schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe“, unterstreicht die Präsidentin der SpVgg. So hat sich eine Abordnung aus Pfullingen angemeldet, die sich informieren will. Auch Andreas Stolle, der Gründer der Glücks-Liga, kommt in die Halle.