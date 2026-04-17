Inklusions-Team der SpVgg: Rankbach Rockets freuen sich auf den Glücks-Cup in Renningen

Fünf Inklusions-Mannschaften aus Baden-Württemberg treffen sich zum Glücks-Cup bei der SpVgg Renningen und spielen Handball. Doch bei der Veranstaltung geht es um weit mehr.
„Das wird was Großes“, sagt Silke Bächtle. Die Clubchefin der SpVgg Renningen freut sich unbändig auf den Glücks-Cup, der am Samstag (10 bis 14 Uhr) in der Rankbachsporthalle stattfindet und wo fünf Inklusions-Mannschaften im Handball gegeneinander antreten. „Wir können uns auf große Bühne präsentieren, dass es uns gibt und was bei uns alles passiert“, sagt die 56-Jährige.