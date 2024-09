Am Ende gab es die Goldmedaille für die Rankbach Rockets. Wie bei den Olympischen Spielen, mit einem Einlaufen aller Mannschaften und eine Siegerehrungs-Zeremonie, wurden die jungen Handballer mit Handicap beim Glücksliga-Cup in Bielefeld geehrt – und es folgte eine bunte Abschlussfeier mit Luftballons und Konfetti.

„Es war ein großartiges Erlebnis für uns alle“, erzählt Silke Bächtle, die Clubchefin der Spvgg Renningen, und verrät: „Alle Teilnehmer haben nach dem Cup eine Goldmedaille erhalten.“ Im Grunde ist das auch richtig so, denn alle, die in Bielefeld dabei waren, dürfen sich als Gewinnen fühlen.

Davon ist Silke Bächtle jedenfalls felsenfest überzeugt. Mit einem Tross aus 46 Personen waren die Renninger gen Ostwestfalen aufgebrochen, darunter befanden sich elf junge Inklusions-Sportler, deren Eltern und Freunde sowie einige Verantwortliche der Spvgg, um am Glücksliga-Cup am vorvergangenen Wochenende teilzunehmen. Diese Veranstaltung, von der die Spvgg vor mehr als einem Jahr gehört hatte, war ursächlich für die Gründung der Rankbach Rockets. Und daraus war der Wunsch erwachsen, in diesem Jahr an dem Wettbewerb für gehandicapte Jugendhandballer teilzunehmen.

Die Spendensumme deckt die Kosten

Für den dreitägigen Trip, so hatten die Organisatoren errechnet, würden rund 4500 Euro fällig werden – Fahrt, Unterkünfte und Verpflegung waren zu bezahlen, und da sich Menschen mit Handicap in der Reisegruppe befanden, fielen höhere Kosten an, weil eine günstige Übernachtung in einer Jugendherberge tabu war. Es wurde eine Spendenaktion initiiert, die ein voller Erfolg war. „Wir haben weit mehr Spendengeld erhalten als die Reise gekostet hat“, freut sich Silke Bächtle, ohne die exakte Summe zu verraten.

18 Team aus ganz Deutschland

Die Turnierergebnisse, an dem 18 Mannschaften aus ganz Deutschland teilgenommen hatten, waren für die Renninger zweitrangig – sie haben von der Veranstaltung als Ganzes profitiert. „Die Reise, der sportliche Auftritt in Bielefeld und das Drumherum haben uns zusammengeschweißt“, betont die Spvgg-Präsidentin, „Kinder, Eltern und Begleiter aus dem Verein.“ Die Gründung der Rankbach Rockets war eine goldrichtige Entscheidung – und nicht nur Silke Bächtle hofft, dass die Truppe weiter wachsen wird.