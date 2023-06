1 Unübersehbar: Werbung der Stadt für den Special-Sports-Event-Tag am Dienstag auf dem Stuttgarter Schlossplatz Foto: jse

Das britische Team für die Special Olympics World Games gastiert in der Stadt. Das ist Anlass für ein großes inklusives Fest am Dienstag auf dem Schlossplatz. Sozialbürgermeisterin Sußmann will die Gelegenheit nutzen, Sport und Inklusion in Stuttgart voranzubringen.









Auf dem Schlossplatz ist ganz schön was los: Erst das Kinder- und Familienfestival an diesem Wochenende, dann das Special Sports Event am Dienstag, 13. Juni, das schon allein deshalb ein großes Ereignis ist, weil die Stadt Stuttgart damit ein Zeichen für mehr Inklusion setzen will.