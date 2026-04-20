Inklusion in der Wilhelma: Hürden im Zoo – Landesseniorenrat fordert barrierefreien Interimseingang

Seit der obere Eingang in der Wilhelma geschlossen ist, kämpfen Senioren und Familien mit Kinderwagen mit steilen Wegen. Was sagt die Landesregierung dazu?
Der Landesseniorenrat unterstützt Forderungen von Wilhelm-Besuchern nach einem Interimszugang am Rosensteinpark. Die Vorsitzende, Heike Baehrens, sagt: „Der derzeit geschlossene obere Eingang stellt insbesondere für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Gehbehinderung sowie Familien mit Kinderwagen eine erhebliche Belastung dar.“ Ihnen fehlt damit ein barrierefreier Zu- und Ausgang, an dem sie dort bequem ohne Hindernisse und Steigungen in den Zoo gehen oder ihn verlassen können. Für manche bedeute dies sogar, dass sie den oberen Teil der Wilhelma aufgrund der starken Steigung beziehungsweise des Gefälles nicht mehr besuchen könnten.“