7 Tina Nuding verabschiedet sich in Elternzeit. Das Unterrichten in einer Inklusionsklasse in Zeiten heftigen Personalmangels hat ihr viel abverlangt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Seit sieben Jahren können Kinder mit einer Behinderung, die gleiche Schule besuchen wie Kinder, die keine besondere Unterstützung brauchen. Seitdem ist viel Ernüchterndes passiert. Ein Besuch an der Stuttgarter Altenburgschule.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Simple Past – was war das noch mal? Diese englische Vergangenheit, bei der man an das Verb noch ein „-ed“ hängen muss. Außer? „Das Verb steht auf Seite 240. Dann ist es unregelmäßig!“, weiß Sarah. Alles klar, also los. Es gilt, fünf Aufgaben zu lösen, und zwar im Lerntempo-Duett. Willkommen im inklusiven Englischunterricht in Tina Nudings fünfter Klasse in der Stuttgarter Altenburg-Gemeinschaftsschule.