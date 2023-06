Eine für alle in Korntal-Münchingen

1 Wenn Andrea Käufer für ihren Job als Inklusionsbeauftragte nicht gerade zuhause an ihrem Computer sitzt, erkundet sie ihre Heimatstadt Korntal-Münchingen. Foto: Simon Granville

Andrea Käufer ist die erste Inklusionsbeauftragte der Stadt. Ihr Terminkalender füllt sich nun zusehends, denn die 58-Jährige hat sich eine Menge vorgenommen. Sie möchte dort ansetzen, wo Neues entsteht – und hat bereits etwas Konkretes im Auge.









Korntal-Münchingen - Andrea Käufer hat sich mit Blick auf ihr neues Ehrenamt viel vorgenommen – zumindest die nächsten zwei Jahre wird sie alle Hände voll zu tun haben. So lange ist die Korntal-Münchingerin für das Amt der Inklusionsbeauftragten bestellt. Sie freut sich sehr, dass sie mit ihrer Bewerbung Erfolg hatte – am 24. Juni wählte der Gemeinderat die 58-Jährige zur ehrenamtlichen Inklusionsbeauftragten der Stadt, nachdem er am 2. Februar beschlossen hatte, eine solche Stelle zu schaffen. Inklusion sei ein spannendes, umfangreiches Thema, aus dem man etwas entwickeln könne, sagt Andrea Käufer. Sie lebt mit ihrer Familie seit 30 Jahren im Stadtteil Korntal. Gleichwohl ist sie sich auch bewusst, dass Inklusion ein „langsamer und langer Prozess ist“.