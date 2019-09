1 Greta Thunberg redet immer wieder Politikern in Sachen Klimaschutz ins Gewissen. (Archivbild) Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Die 16-jährige Schwedin wird mit dem Alternativen Nobelpreis für ihren Einsatz zum Schutz des Klimas ausgezeichnet. Das teilte die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm mit.

Stockholm - Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg, die die weltweite Bewegung „Fridays for Future“ ins Leben gerufen hat, wird in diesem Jahr mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Die 16-Jährige habe „der politischen Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen weltweit Gehör verschafft“, teilte die in Stockholm ansässige Right-Livelihood-Stiftung am Mittwoch mit.

Neben Thunberg erhalten den Preis Vertreter der indigenen Völker in Brasilien, eine Frauenrechtsanwältin aus China sowie eine Menschenrechtsaktivistin aus der Westsahara.