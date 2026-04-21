Vielerorts gehen Bürgerinitiativen gegen Windräder vor. Unsere Recherche zeigt, wie ein bundesweit vernetzter Lobbyverband Einfluss nimmt und Unwahrheiten verbreitet.
Noch nie hat es in Baden-Württemberg so viele Bürgerentscheide gegen Windenergieprojekte gegeben wie im Jahr 2025. In 16 Kommunen stimmten Bürgerinnen und Bürger 2025 darüber ab, ob in ihrer Gemeinde Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Was für die einen ein notwendiger Beitrag zur Energiewende ist, gilt für andere als Sinnbild einer verfehlten Energiepolitik oder gar als Gesundheitsrisiko.